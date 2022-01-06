Еще один шаг Шевченко. Сассуоло – Дженоа 1:1. Видео голов и обзор матча

Дженоа Андрея Шевченко в рамках 20-го тура Серии А на выезде играл с Сассуоло.

Игра получилось довольно интересной - грифоны открыли счет уже на 7-й минуте, однако удержать преимущество не смогли – Сассуоло сравнял в начале второго тайма.

В итоге, поединок закончился со счетом 1:1, и как развивались события, смотриет в нашем видеообзоре.

Сассуоло – Дженоа 1:1

Голы: Дестро, 7 - Берарди, 55