Еще один шаг Шевченко. Сассуоло – Дженоа 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Дженоа Андрея Шевченко в рамках 20-го тура Серии А на выезде играл с Сассуоло.
Игра получилось довольно интересной - грифоны открыли счет уже на 7-й минуте, однако удержать преимущество не смогли – Сассуоло сравнял в начале второго тайма.
В итоге, поединок закончился со счетом 1:1, и как развивались события, смотриет в нашем видеообзоре.
Голы: Дестро, 7 - Берарди, 55
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