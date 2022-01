Две минуты возле углового флажка: игрок Маккаби дал мастер-класс по затяжке времени

Чемпионат Израиля редко замечают в Европе, но матч двух "Маккаби" из Хайфы и Тель-Авива дал такой повод. И дело не в эффектных 3:2 в пользу хозяев.

Все из-за хавбека Хайфы Мохаммеда Абу Фани, который почти все добавленное время умудрился продержать мяч возле чужого углового флага. Выдающаяся координация у израильтянина - посмотрите сами и убедитесь!

Maccabi Haifa player Mohammad Abu Fani keeps the ball in the corner flag for two minutes pic.twitter.com/AT8seMJWXy