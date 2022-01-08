Две минуты возле углового флажка: игрок Маккаби дал мастер-класс по затяжке времени
Вот это координация!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: TOM BODE MULTIMEDIA
Чемпионат Израиля редко замечают в Европе, но матч двух "Маккаби" из Хайфы и Тель-Авива дал такой повод. И дело не в эффектных 3:2 в пользу хозяев.
Все из-за хавбека Хайфы Мохаммеда Абу Фани, который почти все добавленное время умудрился продержать мяч возле чужого углового флага. Выдающаяся координация у израильтянина - посмотрите сами и убедитесь!
Maccabi Haifa player Mohammad Abu Fani keeps the ball in the corner flag for two minutes pic.twitter.com/AT8seMJWXy— Photos of Football (@photosofootball) January 6, 2022
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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
08.01.2022 в 14:46
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royalstas (Вінниця)
08.01.2022 в 14:07
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