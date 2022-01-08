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Алвес вернулся с ассистом. Гранада - Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Еще одна осечка каталонцев

Алвес вернулся с ассистом. Гранада - Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

"Барса" контролировала игру аж до 79-й минуты, когда ненужное удаление заработал 17-летний Гави. После этого удержать минимальное преимущество каталонцам не удалось - обороны у них как не было, так и нет.

Важным событием для "Кулес" сегодня стало возвращение 38-летнего Дани Алвеса - ветеран уже плохо бежит в защите, зато в нападении его подачи по-прежнему великолепны. После одной из них Люк де Йонг и открыл счет в игре.

20-й тур. "Гранада" - "Барселона" - 1:1

Голы: Пуэртас, 89 - Люк де Йонг, 57

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В статье: Барселона Гранада Дани Алвес
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
08.01.2022 в 22:33
Хм, у Барсы чистый гол отобрали. Интересно, зачем тогда ВАР?
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