Алвес вернулся с ассистом. Гранада - Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча
Еще одна осечка каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Барса" контролировала игру аж до 79-й минуты, когда ненужное удаление заработал 17-летний Гави. После этого удержать минимальное преимущество каталонцам не удалось - обороны у них как не было, так и нет.
Важным событием для "Кулес" сегодня стало возвращение 38-летнего Дани Алвеса - ветеран уже плохо бежит в защите, зато в нападении его подачи по-прежнему великолепны. После одной из них Люк де Йонг и открыл счет в игре.
20-й тур. "Гранада" - "Барселона" - 1:1
Голы: Пуэртас, 89 - Люк де Йонг, 57
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