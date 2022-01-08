Алвес вернулся с ассистом. Гранада - Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча

"Барса" контролировала игру аж до 79-й минуты, когда ненужное удаление заработал 17-летний Гави. После этого удержать минимальное преимущество каталонцам не удалось - обороны у них как не было, так и нет.

Важным событием для "Кулес" сегодня стало возвращение 38-летнего Дани Алвеса - ветеран уже плохо бежит в защите, зато в нападении его подачи по-прежнему великолепны. После одной из них Люк де Йонг и открыл счет в игре.

20-й тур. "Гранада" - "Барселона" - 1:1

Голы: Пуэртас, 89 - Люк де Йонг, 57