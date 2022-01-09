Шипами в голову: кровавый фол от защитника Бетиса
Ничего жестче вы сегодня не увидите
Коллаж: thesun.co.uk
Алекс Морено - очень активный и забивной латераль, но сегодня в него явно вселился Найджел де Йонг. На 33-й минуте матча против "Райо Вальекано" защитник шипами проехался по лысой голове Иси Паласона.
Бедняга в итоге долго приходил в себя - у него открылось сильное кровотечение. Алекса Морено за попытку сыграть футбол головой соперника, конечно, удалили.
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