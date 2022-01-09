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Шипами в голову: кровавый фол от защитника Бетиса

Зарубежные
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Ничего жестче вы сегодня не увидите

Шипами в голову: кровавый фол от защитника Бетиса

Коллаж: thesun.co.uk

Новина українською

Алекс Морено - очень активный и забивной латераль, но сегодня в него явно вселился Найджел де Йонг. На 33-й минуте матча против "Райо Вальекано" защитник шипами проехался по лысой голове Иси Паласона.

Бедняга в итоге долго приходил в себя - у него открылось сильное кровотечение. Алекса Морено за попытку сыграть футбол головой соперника, конечно, удалили.

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В статье: Бетис (Севилья) Райо Вальекано (Мадрид) Алекс Морено Иси Паласон
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