Шипами в голову: кровавый фол от защитника Бетиса

Алекс Морено - очень активный и забивной латераль, но сегодня в него явно вселился Найджел де Йонг. На 33-й минуте матча против "Райо Вальекано" защитник шипами проехался по лысой голове Иси Паласона.

Бедняга в итоге долго приходил в себя - у него открылось сильное кровотечение. Алекса Морено за попытку сыграть футбол головой соперника, конечно, удалили.