Прямо с центрального круга: гениальный гол Анхеля Корреа Вильярреалу

Анхель Корреа блестяще открыл счет в матче Ла Лиги против "Вильярреала". На 10-й минуте аргентинец перехватил мяч в центральном круге и сразу же пробил, застав врасплох вышедшего далеко из ворот Херонимо Рульи.

На этой неделе Корреа подписал с "Атлетико" новый контракт - и только посмотрите, на какой подвиг он его вдохновил! Может, "Матрасникам" надо и Суареса продлить, чтоб он вспомнил, как забивать голы?