Прямо с центрального круга: гениальный гол Анхеля Корреа Вильярреалу
Вратарь зазевался - и был мгновенно наказан
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
Анхель Корреа блестяще открыл счет в матче Ла Лиги против "Вильярреала". На 10-й минуте аргентинец перехватил мяч в центральном круге и сразу же пробил, застав врасплох вышедшего далеко из ворот Херонимо Рульи.
На этой неделе Корреа подписал с "Атлетико" новый контракт - и только посмотрите, на какой подвиг он его вдохновил! Может, "Матрасникам" надо и Суареса продлить, чтоб он вспомнил, как забивать голы?
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Черноморчик (Одесса )
09.01.2022 в 23:48
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