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Прямо с центрального круга: гениальный гол Анхеля Корреа Вильярреалу

Зарубежные
(2 голосов)

Вратарь зазевался - и был мгновенно наказан

Прямо с центрального круга: гениальный гол Анхеля Корреа Вильярреалу

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Новина українською

Анхель Корреа блестяще открыл счет в матче Ла Лиги против "Вильярреала". На 10-й минуте аргентинец перехватил мяч в центральном круге и сразу же пробил, застав врасплох вышедшего далеко из ворот Херонимо Рульи.

На этой неделе Корреа подписал с "Атлетико" новый контракт - и только посмотрите, на какой подвиг он его вдохновил! Может, "Матрасникам" надо и Суареса продлить, чтоб он вспомнил, как забивать голы?

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В статье: Атлетико (Мадрид) Вильярреал Анхель Корреа
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
09.01.2022 в 23:48
Качество комментатора прям как было на ут1
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