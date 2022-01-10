А за что отменили мяч Парехо? Вильярреал - Атлетико 2:2. Видео голов и обзор матча

Второй раз в сезоне "Вильярреал" и "Атлетико" сыграли 2:2, но если в Мадриде "Матрасники" доминировали, то сегодня им повезло одержать даже ничью.

"Желтая субмарина" выглядела сильнее, особенно в первом тайме, когда забила два гола, один из которых по совершенно непонятным причинам отменили судьи. По официальной версии, Дани Парехо забил рукой, но посмотрите и скажите, где она?

20-й тур. "Вильярреал" - "Атлетико" - 2:2

Голы: Пау Торрес, 29, Альберто Морено, 58 - Корреа, 10, Кондогбья, 67