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А за что отменили мяч Парехо? Вильярреал - Атлетико 2:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Кажется, чемпиону подсудили

А за что отменили мяч Парехо? Вильярреал - Атлетико 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Aliaga/NurPhoto

Новина українською

Второй раз в сезоне "Вильярреал" и "Атлетико" сыграли 2:2, но если в Мадриде "Матрасники" доминировали, то сегодня им повезло одержать даже ничью.

"Желтая субмарина" выглядела сильнее, особенно в первом тайме, когда забила два гола, один из которых по совершенно непонятным причинам отменили судьи. По официальной версии, Дани Парехо забил рукой, но посмотрите и скажите, где она?

20-й тур. "Вильярреал" - "Атлетико" - 2:2

Голы: Пау Торрес, 29, Альберто Морено, 58 - Корреа, 10, Кондогбья, 67

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В статье: Атлетико (Мадрид) Вильярреал
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