Героический камбэк. Атлетико - Атлетик 1:2. Видео голов и обзор матча
Баски снова сыграют в финале Суперкубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stringer/Anadolu Agency
Действующий обладатель Суперкубка Испании "Атлетик" второй раз кряду поборется за трофей. Сегодня баски показали характер и перевернули ход матча, в котором первыми пропустили за полчаса до конца.
19-летний Нико Уильямс с каждой неделей все увереннее чувствует себя на топ-уровне, и сегодня ему удался красивый победный мяч. "Атлетико" же продолжает свое падение - так плохо в эру Диего Симеоне команда еще не выступала.
Эр-Рияд. "Атлетико" - "Атлетик" - 1:2
Голы: Симон, 62 (автогол) - Йерай, 77, Нико Уильямс, 82
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