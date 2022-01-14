Героический камбэк. Атлетико - Атлетик 1:2. Видео голов и обзор матча

Действующий обладатель Суперкубка Испании "Атлетик" второй раз кряду поборется за трофей. Сегодня баски показали характер и перевернули ход матча, в котором первыми пропустили за полчаса до конца.

19-летний Нико Уильямс с каждой неделей все увереннее чувствует себя на топ-уровне, и сегодня ему удался красивый победный мяч. "Атлетико" же продолжает свое падение - так плохо в эру Диего Симеоне команда еще не выступала.

Эр-Рияд. "Атлетико" - "Атлетик" - 1:2

Голы: Симон, 62 (автогол) - Йерай, 77, Нико Уильямс, 82