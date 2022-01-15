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Лунин на тренировке Реала пропустил после удара пяткой Азара - ВИДЕО

Зарубежные
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Красивый момент, хоть и на тренировке

Лунин на тренировке Реала пропустил после удара пяткой Азара - ВИДЕО

instagram.com/lunin_andrey

Новина українською

Мадридский Реал продолжает подготовку к финальному матчу за Суперкубок Испании, против Атлетика, который состоится в воскресенье, 16 января.

Турнир четырех команд проходит в Саудовской Аравии, где мадридцы после победы над Барселоной (3:2) и продолжают готовиться к финалу.

Активно работает на тренировках и украинский голкипер Андрей Лунин, но вот с красивым ударом Азара Лунин ничего поделать не смог.

Тони Кроос своим фирменным закидыванием за спины вывел бельгийца один на один с Луниным, а тот ничего не смог поделать с красивым ударом пяткой от вингера столичного клуба.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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