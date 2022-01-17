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Красота от Модрича и отраженный пенальти Куртуа. Как Реал выиграл Суперкубок Испании

Зарубежные
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Красота от Модрича и отраженный пенальти Куртуа. Как Реал выиграл Суперкубок Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stringer/Anadolu Agency

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"Реал" практически без ошибок отыграл финал Суперкубка Испании, не оставив шансов "Атлетику". Ветераны Мадрида отказываются стареть - 36-летний Лука Модрич открыл счет плотным ударом с линии штрафной, а 34-летний Карим Бензема его удвоил, реализовав 11-метровый.

Под занавес игры ошибка Эдера Милитао привела к пенальти уже на ворота "Сливочных", но и здесь "Реал" оказался сильнее - Тибо Куртуа эффектно парировал удар Рауля Гарсии.

Суперкубок Испании. "Атлетик" - "Реал" - 0:2

Голы: Модрич, 38, Бензема, 52 (с пенальти)

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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