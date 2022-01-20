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Лунин отделался испугом: ужасный промах форварда Эльче в матче с Реалом

Зарубежные
Обновлено
(1 голосов)

Кополовец посоветовал бы сходить в церковь

Лунин отделался испугом: ужасный промах форварда Эльче в матче с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Новина українською

Андрей Лунин лишь второй раз в сезоне вышел в основе «Реала» и мог пропустить уже на 10-й минуте встречи против «Эльче». Марсело промахнулся по мячу, Хосан зряче простреливал, но… что сделал Гвидо Каррильо?!

Аргентинский центрфорвард не попал по воротам с метра, когда все уже были отыграны! Ему точно место в Ла Лиге?

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В статье: Реал (Мадрид) Гвидо Каррильо Андрей Лунин Эльче
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
20.01.2022 в 21:05
Провал на фланзі, закривав ближній кут. Вини Луніна в гольовому моменті нема
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