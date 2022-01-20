Лунин отделался испугом: ужасный промах форварда Эльче в матче с Реалом

Андрей Лунин лишь второй раз в сезоне вышел в основе «Реала» и мог пропустить уже на 10-й минуте встречи против «Эльче». Марсело промахнулся по мячу, Хосан зряче простреливал, но… что сделал Гвидо Каррильо?!

Аргентинский центрфорвард не попал по воротам с метра, когда все уже были отыграны! Ему точно место в Ла Лиге?