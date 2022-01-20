Как Лунин пропустил от Эльче - ВИДЕО гола

Мадридский Реал в матче 1/8 финала Кубка Испании с большим трудом одолел Эльче (2:1) .

Мадридцы довели матч до овертаймов, где умудрились пропустить, чтобы потом героически вытаскивать поединок.

В воротах Реала весь матч отыграл украинец Лунин – проскучал основное время, поработал в овертаймах. Пропустил, хотя в этом голе после рикошета винить его никак нельзя.