Как Лунин пропустил от Эльче - ВИДЕО гола
Но винить украинца тут никак нельзя
instagram.com/lunin_andrey
Мадридский Реал в матче 1/8 финала Кубка Испании с большим трудом
Мадридцы довели матч до овертаймов, где умудрились пропустить, чтобы потом героически вытаскивать поединок.
В воротах Реала весь матч отыграл украинец Лунин – проскучал основное время, поработал в овертаймах. Пропустил, хотя в этом голе после рикошета винить его никак нельзя.
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