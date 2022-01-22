"Беги, Форест, беги!" Эпичный спринт арбитра на Кубке Африки
Новый герой соцсетей
Скрин: tv47.co.ke
Нигерия буднично обыграла Гвинею-Бисау (2:0), гарантировав себе место в плей-офф Кубка африканских наций. Тем не менее, главный хайлайт матча выдали не "Суперорлы", а рефери.
Кениец Камаку Ваверу стал звездой соцсетей после эпичного спринта через полполя в ситуации, которая того не требовала.
— Karo (@Karovoni) January 19, 2022
Why is the referee running like that. pic.twitter.com/w2mN2ecejM
Еще раз судья порадовал публику на 95-й минуте, объявляя о завершении матча. Честное слово, он не тем занимается - ему нужно было поступать в актерское училище!
What a dramatic referee! pic.twitter.com/F3tFxkjoqH— Karo (@Karovoni) January 19, 2022
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Футбольные новости: FIFA подставила Динамо и Шахтер, бегство Соломона, Лунин снова играет за Реал
- Ярославский: На базе в Высоком нас нет
- Официально: Венгерский клуб арендовал Леднева
- Клуб или сборная | Что делать Шевченко после увольнения из Дженоа?
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Іван С (Луцьк)
22.01.2022 в 01:58
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
22.01.2022 в 00:50
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...