"Беги, Форест, беги!" Эпичный спринт арбитра на Кубке Африки

Нигерия буднично обыграла Гвинею-Бисау (2:0), гарантировав себе место в плей-офф Кубка африканских наций. Тем не менее, главный хайлайт матча выдали не "Суперорлы", а рефери.

Кениец Камаку Ваверу стал звездой соцсетей после эпичного спринта через полполя в ситуации, которая того не требовала.





Why is the referee running like that. pic.twitter.com/w2mN2ecejM — Karo (@Karovoni) January 19, 2022

Еще раз судья порадовал публику на 95-й минуте, объявляя о завершении матча. Честное слово, он не тем занимается - ему нужно было поступать в актерское училище!