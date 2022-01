"Беги, Форест, беги!" Эпичный спринт арбитра на Кубке Африки

Нигерия буднично обыграла Гвинею-Бисау (2:0), гарантировав себе место в плей-офф Кубка африканских наций. Тем не менее, главный хайлайт матча выдали не "Суперорлы", а рефери.

Кениец Камаку Ваверу стал звездой соцсетей после эпичного спринта через полполя в ситуации, которая того не требовала.





Why is the referee running like that. pic.twitter.com/w2mN2ecejM