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"Беги, Форест, беги!" Эпичный спринт арбитра на Кубке Африки

Зарубежные
Обновлено
(1 голосов)

Новый герой соцсетей

"Беги, Форест, беги!" Эпичный спринт арбитра на Кубке Африки

Скрин: tv47.co.ke

Новина українською

Нигерия буднично обыграла Гвинею-Бисау (2:0), гарантировав себе место в плей-офф Кубка африканских наций. Тем не менее, главный хайлайт матча выдали не "Суперорлы", а рефери.

Кениец Камаку Ваверу стал звездой соцсетей после эпичного спринта через полполя в ситуации, которая того не требовала.

Еще раз судья порадовал публику на 95-й минуте, объявляя о завершении матча. Честное слово, он не тем занимается - ему нужно было поступать в актерское училище!

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В статье: Нигерия курьезы Гвинея-Бисау
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Комментарии (2)
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Іван С (Луцьк)
22.01.2022 в 01:58
Та проспорив чи просто купив сенсорний смартфон і завантажив тікток.
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Будєм разбіратся (Київ)
22.01.2022 в 00:50
Він напевно до кар’єри арбітра вибігав голим на поле і ганяв від стюардів
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