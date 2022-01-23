Героичный камбэк. Атлетико - Валенсия 3:2. Видео голов и обзор матча
Чемпион напомнил о себе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency
"Атлетико" не критикует только ленивый, и вот наконец пришла пора его похвалить. Добавленное время с "Валенсией" - яркая иллюстрация того-самого железного характера, который столько лет прививал команде Диего Симеоне.
Куда он подевался в первой части сезона - другой вопрос, но вчера "Матрасники" показали, что забыли не все. Просто зацените их камбэк с 0:2 - это было НЕЧТО!
22-й тур. "Атлетико" - "Валенсия" - 3:2
Голы: Матеус Кунья, 64, Корреа, 90+1, Эрмосо, 90+2 - Муса, 25, Дуро, 44
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