А могло быть и поражение. Реал Мадрид - Эльче 2:2. Видео голов и обзор матча
"Сливочные" спасли ничью на последних минутах
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Реал" во второй раз за неделю слабо отыграл против "Эльче", но если в Кубке удалось дожать неуступчивого аутсайдера в дополнительное время, то сегодня все закончилось ничьей.
Важная ремарка: по ходу матча травму задней поверхности бедра получил лидер атак Мадрида Карим Бензема, так что сегодняшняя неудача может иметь для "Сливочных" даже более серьезные последствия.
22-й тур. "Реал Мадрид" - "Эльче" - 2:2
Голы: Модрич, 82 (с пенальти), Милитао, 90+2 - Бойе, 42, Милья, 76
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
23.01.2022 в 20:37
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