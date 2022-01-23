А могло быть и поражение. Реал Мадрид - Эльче 2:2. Видео голов и обзор матча

"Реал" во второй раз за неделю слабо отыграл против "Эльче", но если в Кубке удалось дожать неуступчивого аутсайдера в дополнительное время, то сегодня все закончилось ничьей.

Важная ремарка: по ходу матча травму задней поверхности бедра получил лидер атак Мадрида Карим Бензема, так что сегодняшняя неудача может иметь для "Сливочных" даже более серьезные последствия.

22-й тур. "Реал Мадрид" - "Эльче" - 2:2

Голы: Модрич, 82 (с пенальти), Милитао, 90+2 - Бойе, 42, Милья, 76