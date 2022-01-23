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А могло быть и поражение. Реал Мадрид - Эльче 2:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

"Сливочные" спасли ничью на последних минутах

А могло быть и поражение. Реал Мадрид - Эльче 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

"Реал" во второй раз за неделю слабо отыграл против "Эльче", но если в Кубке удалось дожать неуступчивого аутсайдера в дополнительное время, то сегодня все закончилось ничьей.

Важная ремарка: по ходу матча травму задней поверхности бедра получил лидер атак Мадрида Карим Бензема, так что сегодняшняя неудача может иметь для "Сливочных" даже более серьезные последствия.

22-й тур. "Реал Мадрид" - "Эльче" - 2:2

Голы: Модрич, 82 (с пенальти), Милитао, 90+2 - Бойе, 42, Милья, 76

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В статье: Реал (Мадрид) Эльче
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
23.01.2022 в 20:37
ШО ЦЕ БУЛО Ну і як визначитись, чи був пенальті з якого забив Модріч?!? Чому два інші моменти показали, а цей НІТ? Навіщо давати привід писати "Не читав, утім засуджую!"
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