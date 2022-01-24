Вымучили. Алавес - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

После двух эффектных поражений от "Реала" и "Атлетика" в "Барсе", видимо, посчитали, что лучше без феерий, зато надежно.

Сегодня на "Мендисорросе" каталонцы создали минимум шансов, стерильно катая мяч в средней зоне, а решающий гол забили перед самым свистком - героем выступил Жорди Альба, выполнивший бесподобный предголевой пас.

22-й тур Примеры. "Алавес" - "Барселона" - 0:1

Гол: Френки де Йонг, 87