Вымучили. Алавес - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча
Давно каталонцы не играли так скучно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images
После двух эффектных поражений от "Реала" и "Атлетика" в "Барсе", видимо, посчитали, что лучше без феерий, зато надежно.
Сегодня на "Мендисорросе" каталонцы создали минимум шансов, стерильно катая мяч в средней зоне, а решающий гол забили перед самым свистком - героем выступил Жорди Альба, выполнивший бесподобный предголевой пас.
22-й тур Примеры. "Алавес" - "Барселона" - 0:1
Гол: Френки де Йонг, 87
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