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Вымучили. Алавес - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

Зарубежные
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Давно каталонцы не играли так скучно

Вымучили. Алавес - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images

Новина українською

После двух эффектных поражений от "Реала" и "Атлетика" в "Барсе", видимо, посчитали, что лучше без феерий, зато надежно.

Сегодня на "Мендисорросе" каталонцы создали минимум шансов, стерильно катая мяч в средней зоне, а решающий гол забили перед самым свистком - героем выступил Жорди Альба, выполнивший бесподобный предголевой пас.

22-й тур Примеры. "Алавес" - "Барселона" - 0:1

Гол: Френки де Йонг, 87

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В статье: Барселона Алавес (Витория-Гастейс)
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