Идеальная замена: знаменитый африканец забил через 10 секунд после выхода на поле

Ганский ветеран Андре Айю быстро пришел в себя после провала на КАН-2022 и забил сразу после возвращения в чемпионат Катара. И "сразу" - не фигура речи.

На гол в ворота "Аль-Вакры" у нападающего ушло 10 секунд. Добежал от центра поля до штрафной - и все, вынимай. Ассист, к слову, на счету испанской легенды Санти Касорлы.