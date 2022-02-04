Идеальная замена: знаменитый африканец забил через 10 секунд после выхода на поле
Одно касание - один гол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Simon Holmes/NurPhoto
Ганский ветеран Андре Айю быстро пришел в себя после провала на КАН-2022 и забил сразу после возвращения в чемпионат Катара. И "сразу" - не фигура речи.
На гол в ворота "Аль-Вакры" у нападающего ушло 10 секунд. Добежал от центра поля до штрафной - и все, вынимай. Ассист, к слову, на счету испанской легенды Санти Касорлы.
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