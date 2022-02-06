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Старики-разбойники: гениальный гол Альбы после наброса Дани Алвеса

Зарубежные
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Легенды "Барселоны" держат марку

Старики-разбойники: гениальный гол Альбы после наброса Дани Алвеса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images

Новина українською

Жорди Альбе уже 32, а Дани Алвесу - 38, однако латерали "Барселоны" не спешат сдавать позиции. В матче 23-го тура Ла Лиги с "Атлетико" они заметно переигрывают своих молодых оппонентов.

Вишенка на торте - блестящий гол Альбы после наброса Алвеса. Кажется, ни Облак, ни фанаты на "Камп Ноу" не верили, что мяч залетит в дальнюю девятку, а он залетел!

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В статье: Хорди Альба Дани Алвес
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