Старики-разбойники: гениальный гол Альбы после наброса Дани Алвеса
Легенды "Барселоны" держат марку
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images
Жорди Альбе уже 32, а Дани Алвесу - 38, однако латерали "Барселоны" не спешат сдавать позиции. В матче 23-го тура Ла Лиги с "Атлетико" они заметно переигрывают своих молодых оппонентов.
Вишенка на торте - блестящий гол Альбы после наброса Алвеса. Кажется, ни Облак, ни фанаты на "Камп Ноу" не верили, что мяч залетит в дальнюю девятку, а он залетел!
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