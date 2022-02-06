Старики-разбойники: гениальный гол Альбы после наброса Дани Алвеса

Жорди Альбе уже 32, а Дани Алвесу - 38, однако латерали "Барселоны" не спешат сдавать позиции. В матче 23-го тура Ла Лиги с "Атлетико" они заметно переигрывают своих молодых оппонентов.

Вишенка на торте - блестящий гол Альбы после наброса Алвеса. Кажется, ни Облак, ни фанаты на "Камп Ноу" не верили, что мяч залетит в дальнюю девятку, а он залетел!