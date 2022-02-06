Каталонцы уже в ТОП-4. Барселона - Атлетико 4:2. Видео голов и обзор матча

В первом круге "Барса" почти без шансов уступила на "Ванда Метрополитано" (0:2), но сегодня была совершенно другая игра. Здесь правила диктовали уже сине-гранатовые, а "Атлетико" даже в большинстве не показал своего футбола.

Главным действующим лицом матча стал 38-летний Дани Алвес - у него гол, ассист и удаление. И где он только энергию черпает в таком возрасте?!

23-й тур Примеры. "Барселона" - "Атлетико" - 4:2

Голы: Альба, 10, Гави, 21, Араухо, 43, Дани Алвес, 49 - Карраско, 8, Суарес, 58