Каталонцы уже в ТОП-4. Барселона - Атлетико 4:2. Видео голов и обзор матча
Взяли реванш за гостевое поражение
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Graupera Aloma/Europa Press
В первом круге "Барса" почти без шансов уступила на "Ванда Метрополитано" (0:2), но сегодня была совершенно другая игра. Здесь правила диктовали уже сине-гранатовые, а "Атлетико" даже в большинстве не показал своего футбола.
Главным действующим лицом матча стал 38-летний Дани Алвес - у него гол, ассист и удаление. И где он только энергию черпает в таком возрасте?!
23-й тур Примеры. "Барселона" - "Атлетико" - 4:2
Голы: Альба, 10, Гави, 21, Араухо, 43, Дани Алвес, 49 - Карраско, 8, Суарес, 58
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Комментарии (2)
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babose (Харьков)
06.02.2022 в 20:20
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Фанат Українського Футболу (Київ)
06.02.2022 в 20:13
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