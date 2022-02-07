Справились без Карима и Вини. Реал - Гранада 1:0. Видео гола и обзор матча
Мадрид укрепил лидерство в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Berengui/DeFodi Images
Без своих бомбардиров Карима Бензема и Винисиуса "Реал" не показал искрометного футбола в матче со скромной "Гранадой", однако таки добился своего благодаря мощному давлению после перерыва.
Героем "Сливочных" стал Марко Асенсио. По ходу матча у него было 3-4 попытки забить с левой, и под занавес встречи удача таки улыбнулась воспитаннику "Мальорки" - гол получился на загляденье.
23-й тур. "Реал" - Гранада" - 1:0
Гол: Асенсио, 74
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