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Справились без Карима и Вини. Реал - Гранада 1:0. Видео гола и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Мадрид укрепил лидерство в Ла Лиге

Справились без Карима и Вини. Реал - Гранада 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Berengui/DeFodi Images

Новина українською

Без своих бомбардиров Карима Бензема и Винисиуса "Реал" не показал искрометного футбола в матче со скромной "Гранадой", однако таки добился своего благодаря мощному давлению после перерыва.

Героем "Сливочных" стал Марко Асенсио. По ходу матча у него было 3-4 попытки забить с левой, и под занавес встречи удача таки улыбнулась воспитаннику "Мальорки" - гол получился на загляденье.

23-й тур. "Реал" - Гранада" - 1:0

Гол: Асенсио, 74

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В статье: Реал (Мадрид) Гранада
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