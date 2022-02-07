Справились без Карима и Вини. Реал - Гранада 1:0. Видео гола и обзор матча

Без своих бомбардиров Карима Бензема и Винисиуса "Реал" не показал искрометного футбола в матче со скромной "Гранадой", однако таки добился своего благодаря мощному давлению после перерыва.

Героем "Сливочных" стал Марко Асенсио. По ходу матча у него было 3-4 попытки забить с левой, и под занавес встречи удача таки улыбнулась воспитаннику "Мальорки" - гол получился на загляденье.

23-й тур. "Реал" - Гранада" - 1:0

Гол: Асенсио, 74