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Месси проснулся. Лилль - ПСЖ 1:5. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Парижане растоптали действующего чемпиона Франции

Месси проснулся. Лилль - ПСЖ 1:5. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sylvain Lefevre

Новина українською

Еще в прошлом сезоне "Лилль" на равных бился с "ПСЖ", но после вынужденной распродажи "Догам" не до жиру - им бы за еврокубки зацепиться. Париж с его звездами остался на другой галактике.

Этот матч примечательный тем, что впервые за долгое время о себе напомнил Лионель Месси - у 34-летнего аргентинца гол и ассист на "Пьер Моруа". В это сложно поверить, но Эль Лео не забивал во всех турнирах с 7 декабря прошлого года!

23-й тур. "Лилль" - "ПСЖ" - 1:5

Голы: Ботман, 28 - Данилу, 10, 51, Кимпембе, 32, Месси, 38, Мбаппе, 67

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) Лилль
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