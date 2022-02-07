Месси проснулся. Лилль - ПСЖ 1:5. Видео голов и обзор матча
Парижане растоптали действующего чемпиона Франции
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sylvain Lefevre
Еще в прошлом сезоне "Лилль" на равных бился с "ПСЖ", но после вынужденной распродажи "Догам" не до жиру - им бы за еврокубки зацепиться. Париж с его звездами остался на другой галактике.
Этот матч примечательный тем, что впервые за долгое время о себе напомнил Лионель Месси - у 34-летнего аргентинца гол и ассист на "Пьер Моруа". В это сложно поверить, но Эль Лео не забивал во всех турнирах с 7 декабря прошлого года!
23-й тур. "Лилль" - "ПСЖ" - 1:5
Голы: Ботман, 28 - Данилу, 10, 51, Кимпембе, 32, Месси, 38, Мбаппе, 67
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