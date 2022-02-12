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Бэйл не забил трижды, Винисиус - раз. Вильярреал - Реал Мадрид 0:0. Видео главных моментов матча

Зарубежные
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Еще одна потеря очков лидером

Бэйл не забил трижды, Винисиус - раз. Вильярреал - Реал Мадрид 0:0. Видео главных моментов матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Aliaga/NurPhoto

Новина українською

"Реал" без Карима Бензема не одолел в гостях "Вильярреал" без Жерара Морено - разве хоть кто-то этим удивлен?

До перерыва на поле доминировали "Подводники", но моментов создали мало. "Реал" же долго запрягал, но зато поехал быстро. Партнеры трижды выводили Гарета Бэйла на ворота, но он проиграл все дуэли Херонимо Рульи. Еще раз аргентинский кипер "Вильярреала" нейтрализовал проход и удар Винисиуса. Мастер!

24-й тур. "Вильярреал" - "Реал Мадрид" - 0:0

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В статье: Реал (Мадрид) Вильярреал
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