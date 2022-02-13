Голевое безумие. Атлетико - Хетафе 4:3. Видео голов и обзор матча

А помните, было время, когда "Атлетико" считался эталоном обороны? Так вот, нет его больше, кануло в Лету. Нынешние "Матрасники" в каждом матче играют на три результата и от ножа.

С "Хетафе" вышло особенно ярко благодаря тому, что и гости тоже много нервничали, и поэтому ошибались в обороне. Даже на 89-й минуте в большинстве им не удалось отзащищаться при стандарте - и за это наказал Марио Эрмосо. Можно ли представить еще более безумный матч?

24-й тур Примеры. "Атлетико" - "Хетафе" - 4:3

Голы: Корреа, 20, 45+3, Матеус Кунья, 27, Эрмосо, 89 - Майораль, 30, Унал, 37, 42 (оба с пенальти)