  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Голевое безумие. Атлетико - Хетафе 4:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

Голевое безумие. Атлетико - Хетафе 4:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Перестрелка по-мадридски

Голевое безумие. Атлетико - Хетафе 4:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/Eurasia Sport Images

Новина українською

А помните, было время, когда "Атлетико" считался эталоном обороны? Так вот, нет его больше, кануло в Лету. Нынешние "Матрасники" в каждом матче играют на три результата и от ножа.

С "Хетафе" вышло особенно ярко благодаря тому, что и гости тоже много нервничали, и поэтому ошибались в обороне. Даже на 89-й минуте в большинстве им не удалось отзащищаться при стандарте - и за это наказал Марио Эрмосо. Можно ли представить еще более безумный матч?

24-й тур Примеры. "Атлетико" - "Хетафе" - 4:3

Голы: Корреа, 20, 45+3, Матеус Кунья, 27, Эрмосо, 89 - Майораль, 30, Унал, 37, 42 (оба с пенальти)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) "Хетафе"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...