Одностороннее движение. Спортинг – Манчестер Сити 0:5. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Faisal HQ
Особой борьбы в матче не получилось. Сити закрыл всю интригу, забив еще в первом тайме четыре сухих гола.
После переыва горожане добавили еще один гол. 0:5. В этом противостоянии все ясно.
Спортинг – Манчестер Сити 0:5
Голы: Марез (9), Силва (18, 44), Фоден (32), Стерлинг (58)
Обзор матча:
Гол Мареза:
Гол Силвы:
Гол Фодена:
Второй гол Силвы:
Гол Стерлинга:
Полную версию матча смотрите тут: https://megogo.net/ua/view/17320665
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Комментарии (4)
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football_soccer (Украина)
15.02.2022 в 23:54
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Tasha19
16.02.2022 в 00:33
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филанкрот (donetsk)
15.02.2022 в 22:40
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филанкрот (donetsk)
15.02.2022 в 22:40
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