Одностороннее движение. Спортинг – Манчестер Сити 0:5. Видео голов и обзор матча

Лига чемпионов вернулась, и в первом матче 1/8 финала лиссабонский Спортинг принимал Манчестер Сити.

Особой борьбы в матче не получилось. Сити закрыл всю интригу, забив еще в первом тайме четыре сухих гола.

После переыва горожане добавили еще один гол. 0:5. В этом противостоянии все ясно.

Спортинг – Манчестер Сити 0:5

Голы: Марез (9), Силва (18, 44), Фоден (32), Стерлинг (58)

Обзор матча:

Гол Мареза:

Гол Силвы:

Гол Фодена:

Второй гол Силвы:

Гол Стерлинга:

Полную версию матча смотрите тут: https://megogo.net/ua/view/17320665