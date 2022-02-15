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Спортинг – Манчестер Сити 0:5. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Зарубежные
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Спортинг – Манчестер Сити 0:5. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Faisal HQ

Новина українською

Лига чемпионов вернулась, и в первом матче 1/8 финала лиссабонский Спортинг принимал Манчестер Сити.

Особой борьбы в матче не получилось. Сити закрыл всю интригу, забив еще в пером тайме четыре сухих гола.

Спортинг – Манчестер Сити 0:5

Голы: Марез (9), Силва (18, 44), Фоден (32), Стерлинг (58)

Гол Мареза:

Гол Силвы:

Гол Фодена:

Второй гол Силвы:

Полную версию матча смотрите тут: https://megogo.net/ua/view/17320665

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Манчестер Сити
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
15.02.2022 в 22:40
Думаю,в манчестері не просвистять перевагу
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филанкрот (donetsk)
15.02.2022 в 22:40
Poзгром
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