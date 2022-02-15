Спортинг – Манчестер Сити 0:5. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Faisal HQ
Особой борьбы в матче не получилось. Сити закрыл всю интригу, забив еще в пером тайме четыре сухих гола.
Спортинг – Манчестер Сити 0:5
Голы: Марез (9), Силва (18, 44), Фоден (32), Стерлинг (58)
Гол Мареза:
Гол Силвы:
Гол Фодена:
Второй гол Силвы:
Полную версию матча смотрите тут: https://megogo.net/ua/view/17320665
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
15.02.2022 в 22:40
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филанкрот (donetsk)
15.02.2022 в 22:40
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