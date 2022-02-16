Диего, что это было? Атлетико - Леванте 0:1. Видео гола и обзор матча

"Леванте" до сегодня имел одну победу в 23 турах Примеры, и именно на поле действующего чемпиона "Лягушкам" удалось одержать вторую. Кто мог в такое поверить?

"Матрасники" провели поразительно плохой поединок даже по меркам последних месяцев. Ноль ударов в створ ворот в основное время, грубые ляпы в защите, нарочитая апатия форвардов - интересно, они сливают Диего Симеоне или причина в чем-то другом?

21-й тур. "Атлетико" - "Леванте" - 0:1

Гол: Мелеро, 54

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