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Диего, что это было? Атлетико - Леванте 0:1. Видео гола и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Чемпион проиграл худшей команде Ла Лиги

Диего, что это было? Атлетико - Леванте 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press

Новина українською

"Леванте" до сегодня имел одну победу в 23 турах Примеры, и именно на поле действующего чемпиона "Лягушкам" удалось одержать вторую. Кто мог в такое поверить?

"Матрасники" провели поразительно плохой поединок даже по меркам последних месяцев. Ноль ударов в створ ворот в основное время, грубые ляпы в защите, нарочитая апатия форвардов - интересно, они сливают Диего Симеоне или причина в чем-то другом?

21-й тур. "Атлетико" - "Леванте" - 0:1

Гол: Мелеро, 54

Полную версию матча смотрите тут.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Леванте (Валенсия)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
16.02.2022 в 23:14
в Украине ШД проиграл последней команде УПЛ Мариуполю --вот это позор на весь мир--заслуга ДЗЕРБИ -ФИЗРУКА --дальше будет ещё хуже игры в ЕК
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