Диего, что это было? Атлетико - Леванте 0:1. Видео гола и обзор матча
Чемпион проиграл худшей команде Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press
"Леванте" до сегодня имел одну победу в 23 турах Примеры, и именно на поле действующего чемпиона "Лягушкам" удалось одержать вторую. Кто мог в такое поверить?
"Матрасники" провели поразительно плохой поединок даже по меркам последних месяцев. Ноль ударов в створ ворот в основное время, грубые ляпы в защите, нарочитая апатия форвардов - интересно, они сливают Диего Симеоне или причина в чем-то другом?
21-й тур. "Атлетико" - "Леванте" - 0:1
Гол: Мелеро, 54
Полную версию матча смотрите тут.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
16.02.2022 в 23:14
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