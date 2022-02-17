Интер – Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Интер принимал Ливерпуль.

Команды выдали довольно энергичный матч, создавали моменты, но вот долго попросту не могли попасть в створ.

Все решилось в самой концовке, когда Фирмино сначала «задней» головой смог подрезать мяч в ворота после углового, а затем Салах не без помощи рикошета поставил точку.

0:2, и Интеру в гостях будет очень непросто.

Интер – Ливерпуль 0:2

Голы: Фирмино (75), Салах (83)

Обзор матча:

Гол Фирмино:

Гол Салаха:

Всю версию матча смотрите тут: https://megogo.net/ua/view/17321935-inter-liverpul.html