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Интер – Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Интер – Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча

Liverpool FC

Новина українською

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Интер принимал Ливерпуль.

Команды выдали довольно энергичный матч, создавали моменты, но вот долго попросту не могли попасть в створ.

Все решилось в самой концовке, когда Фирмино сначала «задней» головой смог подрезать мяч в ворота после углового, а затем Салах не без помощи рикошета поставил точку.

0:2, и Интеру в гостях будет очень непросто.

Интер – Ливерпуль 0:2

Голы: Фирмино (75), Салах (83)

Обзор матча:

Гол Фирмино:

Гол Салаха:

Всю версию матча смотрите тут: https://megogo.net/ua/view/17321935-inter-liverpul.html

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В статье: Интер (Милан) Ливерпуль
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