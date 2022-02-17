Интер – Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Liverpool FC
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Интер принимал Ливерпуль.
Команды выдали довольно энергичный матч, создавали моменты, но вот долго попросту не могли попасть в створ.
Все решилось в самой концовке, когда Фирмино сначала «задней» головой смог подрезать мяч в ворота после углового, а затем Салах не без помощи рикошета поставил точку.
0:2, и Интеру в гостях будет очень непросто.
Интер – Ливерпуль 0:2
Голы: Фирмино (75), Салах (83)
Обзор матча:
Гол Фирмино:
Гол Салаха:
Всю версию матча смотрите тут: https://megogo.net/ua/view/17321935-inter-liverpul.html
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