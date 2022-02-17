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Вернидуб стоит на своем. Шериф – Брага 2:0. Видео голов и обзор матча.

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Вернидуб стоит на своем. Шериф – Брага 2:0. Видео голов и обзор матча.

instagram.com/fc_sheriff

Новина українською

Шериф украинского тренера Юрия Вернидуба сыграл свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Браги.

Тираспольцы открыли счет в конце первого тайма – Тилль реализовал пенальти за игру рукой игрока гостей. Ну и поставили точку в концовке матча - отличился Траоре.

Шериф – Брага 2:0

Гол: Тилль (43, пен.), Траоре (82)

Обзор матча:

Гол Тилля:

Гол Траоре:

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В статье: Шериф (Тирасполь) Брага
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