Вернидуб стоит на своем. Шериф – Брага 2:0. Видео голов и обзор матча.
Видеообзор поединка
instagram.com/fc_sheriff
Шериф украинского тренера Юрия Вернидуба сыграл свой первый матч 1/16 финала
Тираспольцы открыли счет в конце первого тайма – Тилль реализовал пенальти за игру рукой игрока гостей. Ну и поставили точку в концовке матча - отличился Траоре.
Шериф – Брага 2:0
Гол: Тилль (43, пен.), Траоре (82)
Обзор матча:
Гол Тилля:
Гол Траоре:
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