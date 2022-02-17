Испанское проникновение. Зенит - Бетис 2:3. Видео голов и обзор матча

Весенняя часть еврокубков началась, и в первом матче 1/16 финала Лиги Европы питерский "Зенит" принимал испанский "Бетис".

Поединок выдался веселым – команды наколотили на двоих пять голов, причем все – в первом тайме.

Не самый лучший матч провел Ярослав Ракицкий, который поучавствовал минимум в двух голах в ворота своей команды.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

"Зенит" - "Бетис" 2:3

Голы: Дзюба 25, Малком 28 – Родригес 8, Виллиан Хосе 18, Гуардадо 41