Испанское проникновение. Зенит - Бетис 2:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Real Betis Balompié
Весенняя часть еврокубков началась, и в первом матче 1/16 финала Лиги Европы питерский "Зенит" принимал испанский "Бетис".
Поединок выдался веселым – команды наколотили на двоих пять голов, причем все – в первом тайме.
Не самый лучший матч провел Ярослав Ракицкий, который поучавствовал минимум в двух голах в ворота своей команды.
О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Дзюба 25, Малком 28 – Родригес 8, Виллиан Хосе 18, Гуардадо 41
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