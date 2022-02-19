Суарес - гений. Осасуна - Атлетико 0:3. Видео голов и обзор матча
Классная победа чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
"Атлетико" провел однозначно самый качественный поединок в 2022 году, на выезде засушив "Осасуну". "Матрасники" были сильны в единоборствах и на контратаках - все, как любит Симеоне.
Отдельно отмечаем шедевр от Луиса Суареса - ему удался гол метров с 40, причем бил Эль Пистолеро с левой ноги!
25-й тур. "Осасуна" - "Атлетико" - 0:3
Голы: Феликс, 3, Суарес, 59, Корреа, 89
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