Суарес - гений. Осасуна - Атлетико 0:3. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" провел однозначно самый качественный поединок в 2022 году, на выезде засушив "Осасуну". "Матрасники" были сильны в единоборствах и на контратаках - все, как любит Симеоне.

Отдельно отмечаем шедевр от Луиса Суареса - ему удался гол метров с 40, причем бил Эль Пистолеро с левой ноги!

25-й тур. "Осасуна" - "Атлетико" - 0:3

Голы: Феликс, 3, Суарес, 59, Корреа, 89