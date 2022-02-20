Асенсио - испанский Малиновский. Реал - Алавес 3:0. Видео голов и обзор матча

"Алавес" держался в обороне против Мадрида, который вяло начал поединок, но все усилия аутсайдера были перечеркнуты пушечным дальним ударом от Марко Асенсио.

Две недели назад вингер "Реала" проделал тот же фокус с "Гранадой", и вот снова. Чаще Асенсио издали в текущем сезоне топ-лиг забивает только один человек - украинец Руслан Малиновский. Он, кстати, тоже левша.

25-й тур. "Реал Мадрид" - "Алавес" - 3:0

Голы: Асенсио, 63, Винисиус, 80, Бензема, 90+1 (с пенальти)