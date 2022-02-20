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Асенсио - испанский Малиновский. Реал - Алавес 3:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Все решил один дальний удар

Асенсио - испанский Малиновский. Реал - Алавес 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/Eurasia Sport Images

Новина українською

"Алавес" держался в обороне против Мадрида, который вяло начал поединок, но все усилия аутсайдера были перечеркнуты пушечным дальним ударом от Марко Асенсио.

Две недели назад вингер "Реала" проделал тот же фокус с "Гранадой", и вот снова. Чаще Асенсио издали в текущем сезоне топ-лиг забивает только один человек - украинец Руслан Малиновский. Он, кстати, тоже левша.

25-й тур. "Реал Мадрид" - "Алавес" - 3:0

Голы: Асенсио, 63, Винисиус, 80, Бензема, 90+1 (с пенальти)

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В статье: Реал (Мадрид) Марко Асенсио Алавес (Витория-Гастейс)
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