Привет от Обамеянга. Валенсия - Барселона 1:4. Видео голов и обзор матча

"Барселона" легко разгромила "Валенсию" на ее же поле, забив трижды еще до перерыва. Оборона "Летучих мышей" не выдерживала никакой критики - впрочем, как и все последние недели.

Отдельно отмечаем дубль зимнего новичка "Кулес" Пьера-Эмерика Обамеянга - от него нет сверхвысоких ожиданий после слабого периода в "Арсенале", но габонец доказывает, что еще не забыл, как играть футбол.

25-й тур. "Валенсия" - "Барселона" - 1:4

Голы: Солер, 52 - Обамеянг, 23, 38, Френки де Йонг, 32, Педри, 63