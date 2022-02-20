Привет от Обамеянга. Валенсия - Барселона 1:4. Видео голов и обзор матча
Эффектная победа каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Terron/Europa Press
"Барселона" легко разгромила "Валенсию" на ее же поле, забив трижды еще до перерыва. Оборона "Летучих мышей" не выдерживала никакой критики - впрочем, как и все последние недели.
Отдельно отмечаем дубль зимнего новичка "Кулес" Пьера-Эмерика Обамеянга - от него нет сверхвысоких ожиданий после слабого периода в "Арсенале", но габонец доказывает, что еще не забыл, как играть футбол.
25-й тур. "Валенсия" - "Барселона" - 1:4
Голы: Солер, 52 - Обамеянг, 23, 38, Френки де Йонг, 32, Педри, 63
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