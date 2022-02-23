И все довольны. Вильярреал – Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
JuventusFC
Во вторник, 22 февраля, в
Юве забил гол уже на 1-й минуте – отличился Влахович. Однако после перерыва Вильярреал сумел отыграться. 1:1, результат, который, пожалуй, может считаться удовлетворительным для обеих команд.
Вильярреал – Ювентус 1:1
Голы: Парехо (66) - Влахович (1)
Обзор матча:
Гол Влаховича:
Гол Парехо:
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