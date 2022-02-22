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Вильярреал – Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Зарубежные
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Видеообзор поединка

Вильярреал – Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

JuventusFC

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Во вторник, 22 февраля, в Лиге чемпионов состоялось еще два матча 1/8 финала. В одном из них Вильярреал принимал Ювентус.

Юве забил гол уже на 1-й минуте – отличился Влахович. Однако после перерыва Вильярреал сумел отыграться. 1:1, результат, который, пожалуй, может считаться удовлетворительным для обеих команд.

Вильярреал – Ювентус 1:1

Голы: Парехо (66) - Влахович (1)

Обзор матча:

Гол Влаховича:

Гол Парехо:

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В статье: Ювентус (Турин) Вильярреал
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