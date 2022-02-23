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Бенфика – Аякс 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Зарубежные
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Видеообзор поединка

Бенфика – Аякс 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Faisal HQ

Новина українською

В среду, 23 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Бенфика принимала Аякс.

Команды начали активно и в первом тайме забили на двоих три гола. Интересно, что Аякс, при этом, забил в чужие ворота 2 гола, а в свои – один.

Бенфика – Аякс 1:2

Голы: Аллер (26, аг) – Тадич (28), Аллер (29)

Гол Тадича:

Автогол Аллера:

Гол Аллера:

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В статье: Аякс (Амстердам) Бенфика (Лиссабон)
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