Бенфика – Аякс 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 23 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Бенфика принимала Аякс.

Команды начали активно и в первом тайме забили на двоих три гола. Интересно, что Аякс, при этом, забил в чужие ворота 2 гола, а в свои – один.

Бенфика – Аякс 1:2

Голы: Аллер (26, аг) – Тадич (28), Аллер (29)

Гол Тадича:

Автогол Аллера:

Гол Аллера: