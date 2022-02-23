Бенфика – Аякс 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Faisal HQ
В среду, 23 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Бенфика принимала Аякс.
Команды начали активно и в первом тайме забили на двоих три гола. Интересно, что Аякс, при этом, забил в чужие ворота 2 гола, а в свои – один.
Бенфика – Аякс 1:2
Голы: Аллер (26, аг) – Тадич (28), Аллер (29)
Гол Тадича:
Автогол Аллера:
Гол Аллера:
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