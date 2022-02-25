Эффект Траоре и шедевр де Йонга. Наполи - Барселона 2:4. Видео голов и обзор матча
Каталонцы вышли в 1/8 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franco Romano/NurPhoto
Пока Украина героически отбивается от российских оккупантов, в мирной Европе играли матчи еврокубков, и одним из героев дня стала "Барселона" - ей удался почти идеальный перфоманс в Неаполе.
Защита "Кулес", как всегда, не была безупречной, зато атака - чистый кайф. Два ассиста от Адама Траоре и чудо-гол Френки де Йонга поставили "Наполи" на колени.
1/16 финала ЛЕ. "Наполи" - "Барселона" - 2:4
Голы: Инсинье, 23, Политано, 87 - Альба, 8, Френки де Йонг, 13, Пике, 45, Обамеянг, 59
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