Эффект Траоре и шедевр де Йонга. Наполи - Барселона 2:4. Видео голов и обзор матча

Пока Украина героически отбивается от российских оккупантов, в мирной Европе играли матчи еврокубков, и одним из героев дня стала "Барселона" - ей удался почти идеальный перфоманс в Неаполе.

Защита "Кулес", как всегда, не была безупречной, зато атака - чистый кайф. Два ассиста от Адама Траоре и чудо-гол Френки де Йонга поставили "Наполи" на колени.

1/16 финала ЛЕ. "Наполи" - "Барселона" - 2:4

Голы: Инсинье, 23, Политано, 87 - Альба, 8, Френки де Йонг, 13, Пике, 45, Обамеянг, 59