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Даже без Малиновского. Аталанта - Сампдория 4:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Выходят из кризиса

Даже без Малиновского. Аталанта - Сампдория 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Luzzani

Новина українською

"Аталанта" победила в Серии А впервые с 9 января, причем сделала это очень красиво и комфортно. Видно, успех в матчах ЛЕ против "Олимпиакоса" придал команде сил.

Украинец Руслан Малиновский даже не попал в заявку бергамасков - у него травма бедра.

27-й тур Серии А. "Аталанта" - "Сампдория" - 4:0

Голы: Пашалич, 6, Копмейнерс, 29, 61, Миранчук, 86

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В статье: Аталанта (Бергамо) Сампдория (Генуя)
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