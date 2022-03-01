Даже без Малиновского. Аталанта - Сампдория 4:0. Видео голов и обзор матча
Выходят из кризиса
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Luzzani
"Аталанта" победила в Серии А впервые с 9 января, причем сделала это очень красиво и комфортно. Видно, успех в матчах ЛЕ против "Олимпиакоса" придал команде сил.
Украинец Руслан Малиновский даже не попал в заявку бергамасков - у него травма бедра.
27-й тур Серии А. "Аталанта" - "Сампдория" - 4:0
Голы: Пашалич, 6, Копмейнерс, 29, 61, Миранчук, 86
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