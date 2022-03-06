На всех парах к золоту. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1. Видео голов и обзор матча
Лидер Примеры разгромил крепкого середняка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency
"Реал" пропустил первым, но это была его единственная ошибка в матче против "Сосьедада". Все остальное команда Карло Анчелотти сделала если не идеально, то близко к этому.
Голы Модрича и Камавинги - шикарные дальние удары; Бензема забил с пенальти, который на дриблинге заработал Винисиус; Асенсио воспользовался блестящим подключением Карвахаля. Где-то так и должен играть чемпион.
27-й тур Примеры. "Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад" - 4:1
Голы: Камавинга, 40, Модрич, 43, Бензема, 76 (с пенальти), Асенсио, 79 - Оярсабаль, 10 (с пенальти)
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