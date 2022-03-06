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На всех парах к золоту. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Лидер Примеры разгромил крепкого середняка

На всех парах к золоту. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency

Новина українською

"Реал" пропустил первым, но это была его единственная ошибка в матче против "Сосьедада". Все остальное команда Карло Анчелотти сделала если не идеально, то близко к этому.

Голы Модрича и Камавинги - шикарные дальние удары; Бензема забил с пенальти, который на дриблинге заработал Винисиус; Асенсио воспользовался блестящим подключением Карвахаля. Где-то так и должен играть чемпион.

27-й тур Примеры. "Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад" - 4:1

Голы: Камавинга, 40, Модрич, 43, Бензема, 76 (с пенальти), Асенсио, 79 - Оярсабаль, 10 (с пенальти)

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид)
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