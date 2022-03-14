Как в эру Месси. Барселона - Осасуна 4:0. Видео голов и обзор матча
Еще одна яркая победа команды Хави
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Хави определенно талантливый тренер, а Жоан Лапорта - управленец. За январь им удалось изменить команду до неузнаваемости.
Если еще в декабре "Осасуна" по делу отстояла ничью с "Барсой" (2:2), то сегодня басков смяли и даже не заметили. Каталонцы выглядели, как в лучшие годы - с Месси, Иньестой и самим Хави в составе. Легкость, пяточки, стеночки, прекрасное движение мяча - любо-дорого смотреть!
28-й тур Примеры. "Барселона" - "Осасуна" - 4:0
Голы: Ферран Торрес, 14 (с пенальти), 21, Обамеянг, 27, Пуч, 75
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