Бензема и Винисиус - монстры. Мальорка - Реал 0:3. Видео голов и обзор матча
Мадрид наращивает отрыв от конкурентов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot
"Реал" уже на 10 очков опережает в таблице "Севилью" благодаря очередной победе имени Бензема - Винисиуса. На счету Карима дубль и ассист; у бразильца - гол и заработанный пенальти.
Ложка дегтя в бочке мадридского меда - травма Бензема, из-за которой он не смог доиграть матч. Через неделю у "Реала" Эль Класико - без Карима там придется несладко, "Барса" сейчас на ходу.
28-й тур Примеры. "Мальорка" - "Реал" - 0:3
Голы: Винисиус, 55, Бензема, 77 (с пенальти), 82
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Орки просили мэра Николаева сдать город. В ответ он предложил армии рф сдать технику с доплатой
- Глава киевской военной администрации: Каждый день для врага – ад, мы уничтожаем его изнутри
- Луческу не поддержал отстранение россии от международных турниров
- Как в эру Месси. Барселона - Осасуна 4:0. Видео голов и обзор матча
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине
- Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...