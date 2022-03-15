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Бензема и Винисиус - монстры. Мальорка - Реал 0:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Мадрид наращивает отрыв от конкурентов

Бензема и Винисиус - монстры. Мальорка - Реал 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot

Новина українською

"Реал" уже на 10 очков опережает в таблице "Севилью" благодаря очередной победе имени Бензема - Винисиуса. На счету Карима дубль и ассист; у бразильца - гол и заработанный пенальти.

Ложка дегтя в бочке мадридского меда - травма Бензема, из-за которой он не смог доиграть матч. Через неделю у "Реала" Эль Класико - без Карима там придется несладко, "Барса" сейчас на ходу.

28-й тур Примеры. "Мальорка" - "Реал" - 0:3

Голы: Винисиус, 55, Бензема, 77 (с пенальти), 82

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В статье: Реал (Мадрид) Мальорка
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