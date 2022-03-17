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На характере и с шедевром Педри. Галатасарай - Барселона 1:2. Видео гола и обзор матча

Зарубежные
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Каталонцы пробились в 1/4 финала Лиги Европы

На характере и с шедевром Педри. Галатасарай - Барселона 1:2. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gerrit van Keulen/ ANP

Новина українською

Непросто дался "Барселоне" выезд в Стамбул, но команда Хави все же справилась и с яростными турецкими трибунами, и с глубокой обороной соперника, а даже с 0:1 отыгралась.

Характера у молодых каталонцев не меньше, чем таланта - это пока главный вывод. Ну, а для эстетов - посмотрите гол Педри. Так уложить на пятую точку двух защитников и забить в 19 лет - это космос.

1/8 финала ЛЕ. "Галатасарай" - "Барселона" - 1:2

Голы: Маркао, 28 - Педри, 37, Обамеянг, 49

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В статье: Барселона Галатасарай (Стамбул)
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