На характере и с шедевром Педри. Галатасарай - Барселона 1:2. Видео гола и обзор матча
Каталонцы пробились в 1/4 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gerrit van Keulen/ ANP
Непросто дался "Барселоне" выезд в Стамбул, но команда Хави все же справилась и с яростными турецкими трибунами, и с глубокой обороной соперника, а даже с 0:1 отыгралась.
Характера у молодых каталонцев не меньше, чем таланта - это пока главный вывод. Ну, а для эстетов - посмотрите гол Педри. Так уложить на пятую точку двух защитников и забить в 19 лет - это космос.
1/8 финала ЛЕ. "Галатасарай" - "Барселона" - 1:2
Голы: Маркао, 28 - Педри, 37, Обамеянг, 49
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