Мундиаль без чемпиона Европы. Италия - Северная Македония 0:1. Видео гола и обзор матча

Сборная Италии прошлым летом влюбила в себя мир на чемпионате Европы, который по итогу и выиграла. Кажется, та победа плохо повлияла на "Скуадру Адзурру".

Команда Роберто Манчини провалила осень, не выиграла группу, а сегодня довершила падение, оставшись без чемпионата мира. И от кого вылетели? Автор решающего гола Александар Трайковский даже в Саудовской Аравии греет скамейку…

Отбор на ЧМ. Италия - Северная Македония - 0:1

Гол: Трайковский, 90+2