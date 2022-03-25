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Мундиаль без чемпиона Европы. Италия - Северная Македония 0:1. Видео гола и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Главная сенсация всего отбора на ЧМ

Мундиаль без чемпиона Европы. Италия - Северная Македония 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tullio M. Puglia

Новина українською

Сборная Италии прошлым летом влюбила в себя мир на чемпионате Европы, который по итогу и выиграла. Кажется, та победа плохо повлияла на "Скуадру Адзурру".

Команда Роберто Манчини провалила осень, не выиграла группу, а сегодня довершила падение, оставшись без чемпионата мира. И от кого вылетели? Автор решающего гола Александар Трайковский даже в Саудовской Аравии греет скамейку…

Отбор на ЧМ. Италия - Северная Македония - 0:1

Гол: Трайковский, 90+2

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В статье: Италия Северная Македония
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