Решающая перекладина. Португалия - Турция 3:1. Видео голов и обзор матча

Португалия далека от своих лучших стандартов. "Европейские бразильцы" позволили туркам вернуться в игру со счета 0:2 и лишь нереализованный пенальти на 84-й минуте от Бурака Йылмаза спас фаворита от дополнительного времени.

Команда играет неровно, один отрезок сильно отличается от другого; в защите дыры; Роналду уже, скорее, памятник - это если вкратце. Даже с Северной Македонией такой Португалии придется попотеть.

Отбор на ЧМ. Португалия - Турция - 3:1

Голы: Отавиу, 15, Жота, 42, Нуньеш, 90+4 - Йылмаз, 65