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Решающая перекладина. Португалия - Турция 3:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Селессау с трудом вышли в финал стыков

Решающая перекладина. Португалия - Турция 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diogo Cardoso/DeFodi Images

Новина українською

Португалия далека от своих лучших стандартов. "Европейские бразильцы" позволили туркам вернуться в игру со счета 0:2 и лишь нереализованный пенальти на 84-й минуте от Бурака Йылмаза спас фаворита от дополнительного времени.

Команда играет неровно, один отрезок сильно отличается от другого; в защите дыры; Роналду уже, скорее, памятник - это если вкратце. Даже с Северной Македонией такой Португалии придется попотеть.

Отбор на ЧМ. Португалия - Турция - 3:1

Голы: Отавиу, 15, Жота, 42, Нуньеш, 90+4 - Йылмаз, 65

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В статье: Португалия Турция
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