Решающая перекладина. Португалия - Турция 3:1. Видео голов и обзор матча
Селессау с трудом вышли в финал стыков
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diogo Cardoso/DeFodi Images
Португалия далека от своих лучших стандартов. "Европейские бразильцы" позволили туркам вернуться в игру со счета 0:2 и лишь нереализованный пенальти на 84-й минуте от Бурака Йылмаза спас фаворита от дополнительного времени.
Команда играет неровно, один отрезок сильно отличается от другого; в защите дыры; Роналду уже, скорее, памятник - это если вкратце. Даже с Северной Македонией такой Португалии придется попотеть.
Отбор на ЧМ. Португалия - Турция - 3:1
Голы: Отавиу, 15, Жота, 42, Нуньеш, 90+4 - Йылмаз, 65
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