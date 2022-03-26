Турецкий фанат расстрелял телевизор после незабитого пенальти в матче с Португалией

После незабитого пенальти на 84-й минуте матча отбора на ЧМ-2022 против Португалии (1:3) один из турецких фанатов на эмоциях расстрелял… собственный телевизор!

Видео уже стало вирусным в сети. Турки, как и прочие южане, народ горячий, но даже для них такой метод боления - перебор.

Для автора неточного удара Бурака Йылмаза промах тоже стал личной трагедией. Он, правда, никуда не стрелял, но разрыдался после свистка и объявил о завершении международной карьеры.