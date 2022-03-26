Турецкий фанат расстрелял телевизор после незабитого пенальти в матче с Португалией
Монитор пал смертью храбрых
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
После незабитого пенальти на 84-й минуте матча отбора на ЧМ-2022 против Португалии (1:3) один из турецких фанатов на эмоциях расстрелял… собственный телевизор!
Видео уже стало вирусным в сети. Турки, как и прочие южане, народ горячий, но даже для них такой метод боления - перебор.
Для автора неточного удара Бурака Йылмаза промах тоже стал личной трагедией. Он, правда, никуда не стрелял, но разрыдался после свистка и объявил о завершении международной карьеры.
March 25, 2022
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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
26.03.2022 в 11:17
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