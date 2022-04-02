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Парад пенальти для Мадрида. Сельта - Реал 1:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Судья затмил футболистов

Парад пенальти для Мадрида. Сельта - Реал 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos

Новина українською

"Сельта" играла на равных с "Реалом", а отрезками даже превосходила его, но все равно проиграла - на ее ворота арбитр поставил аж три пенальти, из которых Карим Бензема реализовал два.

"Кельты" сами виноваты - в своей штрафной надо играть аккуратнее. С другой стороны, игроки "Реала" ну очень явно шли на контакт, и всякий раз Пабло Гонсалес Фуэртес им верил. Такое судейство забудется еще нескоро.

30-й тур Примеры. "Сельта" - "Реал Мадрид" - 1:2

Голы: Нолито, 52 - Бензема, 19, 69 (оба с пенальти)

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В статье: Реал (Мадрид) Сельта (Виго)
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