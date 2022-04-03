Феликс - новый лидер Матрасников. Атлетико - Алавес 4:1. Видео голов и обзор матча
Чемпион разобрался с худшей командой Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Вопреки очевидной разнице в классе победа над "Алавесом" далась "Атлетико" непросто. Чемпион много ошибался в передачах, провалил не менее трети поединка и в очередной раз пропустил.
Эль Чоло повезло, что у него есть Жоау Феликс. Португалец, которого осенью не критиковал только ленивый, забил два ключевых гола и все решил. В общей сложности на его счету уже 6 голов и 2 ассиста в 6 последних турах.
30-й тур. "Атлетико" - "Алавес" - 4:1
Голы: Феликс, 11, 82, Суарес, 75 (с пенальти), 90 - Эскаланте, 63
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