Феликс - новый лидер Матрасников. Атлетико - Алавес 4:1. Видео голов и обзор матча

Вопреки очевидной разнице в классе победа над "Алавесом" далась "Атлетико" непросто. Чемпион много ошибался в передачах, провалил не менее трети поединка и в очередной раз пропустил.

Эль Чоло повезло, что у него есть Жоау Феликс. Португалец, которого осенью не критиковал только ленивый, забил два ключевых гола и все решил. В общей сложности на его счету уже 6 голов и 2 ассиста в 6 последних турах.

30-й тур. "Атлетико" - "Алавес" - 4:1

Голы: Феликс, 11, 82, Суарес, 75 (с пенальти), 90 - Эскаланте, 63