Пайет гениален и в 35 лет. Марсель - ПАОК 2:1. Видео голов и обзор матча

35-летний Димитри Пайет отдал результативный пас и забил невообразимой красоты гол, принеся "Марселю" победу в первом четвертьфинале Лиги конференций. Жаль, партнеры ветерана подвели.

Во втором тайме провансальцы не только пропустили, но и лишились из-за удаления своего ключевого центрхава Жерсона. А впереди, между тем, ответный матч на "Тумбе", где и более звездные коллективы не раз терялись под напором десятков тысяч неистовых фанатов…

1/4 Лиги Конференций. "Марсель" - ПАОК - 2:1

Голы: Жерсон, 13, Пайет, 45 - Эль-Каддури, 48