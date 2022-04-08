УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Пайет гениален и в 35 лет. Марсель - ПАОК 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Пайет гениален и в 35 лет. Марсель - ПАОК 2:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Но счет для французов скользкий

Пайет гениален и в 35 лет. Марсель - ПАОК 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: John Berry

Новина українською

35-летний Димитри Пайет отдал результативный пас и забил невообразимой красоты гол, принеся "Марселю" победу в первом четвертьфинале Лиги конференций. Жаль, партнеры ветерана подвели.

Во втором тайме провансальцы не только пропустили, но и лишились из-за удаления своего ключевого центрхава Жерсона. А впереди, между тем, ответный матч на "Тумбе", где и более звездные коллективы не раз терялись под напором десятков тысяч неистовых фанатов…

1/4 Лиги Конференций. "Марсель" - ПАОК - 2:1

Голы: Жерсон, 13, Пайет, 45 - Эль-Каддури, 48

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марсель ПАОК (Салоники) Димитри Пайет
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...