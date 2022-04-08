Пайет гениален и в 35 лет. Марсель - ПАОК 2:1. Видео голов и обзор матча
Но счет для французов скользкий
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: John Berry
35-летний Димитри Пайет отдал результативный пас и забил невообразимой красоты гол, принеся "Марселю" победу в первом четвертьфинале Лиги конференций. Жаль, партнеры ветерана подвели.
Во втором тайме провансальцы не только пропустили, но и лишились из-за удаления своего ключевого центрхава Жерсона. А впереди, между тем, ответный матч на "Тумбе", где и более звездные коллективы не раз терялись под напором десятков тысяч неистовых фанатов…
1/4 Лиги Конференций. "Марсель" - ПАОК - 2:1
Голы: Жерсон, 13, Пайет, 45 - Эль-Каддури, 48
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