Яркая развязка в добавленное время. Севилья - Гранада 4:2. Видео голов и обзор матча

Матч "Гранады" и "Севильи" полностью оправдал статус дерби Андалусии. Борьба была напряженной, равной, с обоюдными шансами на успех.

Фаворит в итоге взял свое лишь в добавленное время. В таких случаях принято говорить "на характере", но не надо забывать, что у "Гранады" - третья худшая оборона сезона в Испании. Она регулярно подводит в целом симпатичную команду под монастырь, и сегодня история снова повторилась.

31-й тур Примеры. "Севилья" - "Гранада" - 4:2

Голы: Диего Карлос, 32, Окампос, 66, Рафа Мир, 90+2, Папу Гомес, 90+9 - Мачис, 23, Виктор Диас, 88