Чемпионский позор. Мальорка - Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча
Плохое выступление "Матрасников"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Команда Диего Симеоне не собралась после тяжелого выезда в Манчестер к "Сити" (0:1) и выдала второй кряду плохой матч. Настолько плохой, что чемпиона победил один из борцов за выживание!
У "Атлетико" по сути не было стопроцентных голевых шансов за всю игру, а результат решил глупый фол Рейнилду на линии штрафной в середине второго тайма. Топ-клуб так играть права не имеет.
31-й тур. "Мальорка" - "Атлетико" - 1:0
Гол: Мурики, 68 (с пенальти)
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