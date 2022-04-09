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Чемпионский позор. Мальорка - Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча

Зарубежные
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Плохое выступление "Матрасников"

Чемпионский позор. Мальорка - Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

Команда Диего Симеоне не собралась после тяжелого выезда в Манчестер к "Сити" (0:1) и выдала второй кряду плохой матч. Настолько плохой, что чемпиона победил один из борцов за выживание!

У "Атлетико" по сути не было стопроцентных голевых шансов за всю игру, а результат решил глупый фол Рейнилду на линии штрафной в середине второго тайма. Топ-клуб так играть права не имеет.

31-й тур. "Мальорка" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Мурики, 68 (с пенальти)

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В статье: Атлетико (Мадрид) Мальорка
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