Три пенальти - и все равно победа. Леванте - Барселона 2:3. Видео голов и обзор матча

Определенно самый огненный матч уик-энда в Испании. Три пенальти на ворота "Барселоны", сумасшедшая самоотдача "Леванте", сэйвы тер Штегена - если вы не видели эту игру, то многое потеряли.

Ну, и вишенка на торте - развязка в добавленное время. Люк де Йонг, как уже случалось неоднократно, вышел на последние пару минут и забил с первого же приличного навеса. Не запасной, а просто мечта любого тренера!

31-й тур Примеры. "Леванте" - "Барселона" - 2:3

Голы: Моралес, 52 (с пенальти), Мелеро, 83 (с пенальти) - Обамеянг, 59, Педри, 63, Люк де Йонг, 90+1