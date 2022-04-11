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Три пенальти - и все равно победа. Леванте - Барселона 2:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Люк де Йонг - гений второго этажа

Три пенальти - и все равно победа. Леванте - Барселона 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images

Новина українською

Определенно самый огненный матч уик-энда в Испании. Три пенальти на ворота "Барселоны", сумасшедшая самоотдача "Леванте", сэйвы тер Штегена - если вы не видели эту игру, то многое потеряли.

Ну, и вишенка на торте - развязка в добавленное время. Люк де Йонг, как уже случалось неоднократно, вышел на последние пару минут и забил с первого же приличного навеса. Не запасной, а просто мечта любого тренера!

31-й тур Примеры. "Леванте" - "Барселона" - 2:3

Голы: Моралес, 52 (с пенальти), Мелеро, 83 (с пенальти) - Обамеянг, 59, Педри, 63, Люк де Йонг, 90+1

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В статье: Барселона Леванте (Валенсия)
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