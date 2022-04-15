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Вылет фаворита. Барселона - Айнтрахт 2:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Топ-сенсация всей Лиги Европы

Вылет фаворита. Барселона - Айнтрахт 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images

Новина українською

"Барселона" так и не смогла подстроиться под контратакующий, скоростной стиль "Айнтрахта", и потому закономерно вылетела из Лиги Европы, где ей еще недавно прочили трофей.

На итоговый счет внимания не обращайте - "Кулес" забили дважды в добавленное время, когда все было решено. Немцы выиграли комфортно, уверенно и могли претендовать даже на 4-5 голов.

1/4 финала ЛЕ. "Барселона" - "Айнтрахт" - 2:3

Голы: Бускетс, 90+1, Депай, 90+10 (с пенальти) - Костич, 4 (с пенальти), 67, Борре, 36

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В статье: Барселона Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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