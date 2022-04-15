Вылет фаворита. Барселона - Айнтрахт 2:3. Видео голов и обзор матча

"Барселона" так и не смогла подстроиться под контратакующий, скоростной стиль "Айнтрахта", и потому закономерно вылетела из Лиги Европы, где ей еще недавно прочили трофей.

На итоговый счет внимания не обращайте - "Кулес" забили дважды в добавленное время, когда все было решено. Немцы выиграли комфортно, уверенно и могли претендовать даже на 4-5 голов.

1/4 финала ЛЕ. "Барселона" - "Айнтрахт" - 2:3

Голы: Бускетс, 90+1, Депай, 90+10 (с пенальти) - Костич, 4 (с пенальти), 67, Борре, 36